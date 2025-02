Milan, la presentazione di Sottil e Bondo

Zlatan Ibrahimovic ha presentato alla stampa i nuovi acquisti Sottil e Bondo: "Dobbiamo farli diventare ancora più forti". Sottil: "Il mio agente mi ha detto che mi voleva il Milan e io sono rimasto senza parole. Ho avuto un po' di ansietta e ho aspettato a casa sul divano". Bondo: "Quando ho firmato ho chiamato Galliani per ringraziarlo tanto. Mi ha risposto che mi ha lasciato andare solo perché mi voleva il Milan" MILAN-ROMA 3-1 - LE PAGELLE

In casa Milan, è stata la giornata di presentazione di Riccardo Sottil e di Warren Bondo, accompagnati in conferenza da Zlatan Ibrahimovic che li ha introdotti così: "Sono due ragazzi giovani, ma che hanno già grande esperienza nel calcio italiano. Bondo è uno che copre spazio, lavora, fa lavoro sporco che non sempre viene visto, ma per la squadra è fondamentale e sa giocare con la palla tra i piedi. Può migliorare in tante cose. Sottil cerca sempre l’uno contro uno, può giocare su entrambe le fasce, è giovane e ha margine di crescita. Noi dobbiamo farli diventare ancora più forti".

Sottil: "Senza parole quando ho saputo che mi voleva il Milan" Parola poi a Riccardo Sottil. "Quando sei al Milan, in un club così, l'aspettativa è quella di vincere, perché è la storia del club che lo racconta. Io sono qui per mettermi a disposizione di compagni e mister e voglio dimostrare di poter rimanere con questa maglia addosso. Il 99 è il numero del mio anno di nascita", ha raccontato Sottil. "Avevo un debole per Pato, Zlatan non lo cito neanche perché quando c'era lui, con Pato e Dinho, sono cresciuto con quel Milan. E' una passione che ho da quando sono bambino. Quando arrivi, ti rendi conto di quando è grande questo club. Mi ha colpito tutto, dall'organizzazione stratosferica alle persone che lavorano dentro, all'organizzazione che c'è. Vieni in un club con giocatori fortissimi e quando arrivi qua ti metti in competizione e maturi e migliori sotto tutti gli aspetti. Con il mister ho parlato velocemente, mi ha chiesto come stessi fisicamente, ma io sono a disposizione sua e lui saprà quando e dove mettermi e sono pronto a giocare". Sull'interesse del Milan: "E' stata una giornata lunga. Il mio agente mi ha detto che mi voleva il Milan e io sono rimasto senza parole. Ho avuto un po' di ansietta e ho aspettato a casa sul divano, ma grazie a Dio è andata come speravo".