Verona-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita Hellas Verona-Torino della 18^ giornata di Serie A, si gioca domenica 4 gennaio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Dove vedere Hellas Verona-Torino in tv
La partita Hellas Verona-Torino, valida per la 18^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 4 gennaio alle ore 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Massimo Gobbi; inviati Marina Presello e Paolo Aghemo. Dalle 15.30 appuntamento con Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile. Dalle 20 e dalle 22.40 c'è Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis e Luca Marchetti
Dalle 20.45 Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara. Inoltre, lunedì sera riparte un classico dell’inverno, Calciomercato-L’Originale dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Aldo Serena e Gianfranco Teotino.
I numeri di Hellas Verona e Torino
Il Torino è rimasto imbattuto in ben 16 delle ultime 17 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (6V, 10N): l'unico ko nel parziale è arrivato il 25 febbraio 2018, 2-1 gialloblù grazie a una doppietta di Mattia Valoti (rete di M'Baye Niang per il momentaneo pareggio). Il Torino è la squadra contro cui il Verona ha pareggiato più incontri in Serie A: ben 27, in 62 confronti (10V, 25P) - tuttavia, solo tre delle ultime otto sfide tra queste due formazioni sono terminate in equilibrio (completano il parziale cinque successi granata). Il Torino ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Hellas Verona e per i granata si tratta della striscia aperta di successi esterni più lunga nella competizione. L’Hellas Verona ha vinto il suo ultimo match casalingo in Serie A (3-1 vs Atalanta) e potrebbe registrare due successi interni di fila nel massimo torneo per la prima volta sotto la gestione di Paolo Zanetti e per la prima volta in generale dal periodo aprile-maggio 2024 (vs Udinese e Fiorentina in quel caso). Il Torino ha vinto l'ultima trasferta in campionato (1-0 contro il Sassuolo) e potrebbe ottenere due successi fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dall'agosto-settembre 2024 (contro Venezia e proprio Hellas Verona in quel caso). Il Torino è rimasto imbattuto nel primo match di un anno solare nelle ultime sei gare in Serie A (4V, 2N).