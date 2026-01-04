La partita Hellas Verona-Torino della 18^ giornata di Serie A, si gioca domenica 4 gennaio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Hellas Verona-Torino in tv

La partita Hellas Verona-Torino, valida per la 18^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 4 gennaio alle ore 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, commento Massimo Gobbi; inviati Marina Presello e Paolo Aghemo. Dalle 15.30 appuntamento con Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile. Dalle 20 e dalle 22.40 c'è Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis e Luca Marchetti

Dalle 20.45 Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Marco Nosotti e Dario Massara. Inoltre, lunedì sera riparte un classico dell’inverno, Calciomercato-L’Originale dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Aldo Serena e Gianfranco Teotino.