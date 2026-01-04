La partita Inter-Bologna, valida per la 18^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 4 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Bologna

L'Inter ha vinto solo una delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Bologna (2N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1P); inoltre, i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata solo in una delle otto più recenti gare contro i rossoblù nel torneo, il 9 marzo 2024, in una vittoria per 1-0 al Dall'Ara. Il Bologna ha segnato in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro l'Inter; solo una squadra nella storia della competizione ha trovato la rete in almeno 15 gare esterne di fila contro i nerazzurri: il Milan, che arrivò a 20 tra il 1989 e il 2009. L'Inter arriva da quattro vittorie di fila in campionato e potrebbe ottenere cinque successi di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A. L'Inter ha registrato 12 vittorie e 4 sconfitte in 16 match di questo campionato; i nerazzurri potrebbero non registrare alcun pareggio nelle prime 17 partite stagionali di Serie A per la prima volta nella loro storia. L'Inter ha vinto la prima gara dell'anno solare in Serie A in tutte le precedenti sei occasioni (dal 2020 in avanti), serie record per i nerazzurri in questo tipo di incontri; dall'altra parte, il Bologna ha trovato appena un successo nella prima gara d'anno nel massimo campionato nelle precedenti 13 occasioni (5N, 7P), proprio a San Siro, contro il Milan nel 2016. Il Bologna non vince da quattro partite di campionato (2N, 2P) e sotto la gestione di Vincenzo Italiano solo una volta i rossoblù hanno registrato almeno cinque match consecutivi senza successi in Serie A: sei tra lo scorso aprile e agosto. Grazie a tre successi e tre pareggi, il Bologna è imbattuto da sei trasferte consecutive in Serie A.