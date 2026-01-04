Lazio dominata all’Olimpico, quarto 2-0 consecutivo tra campionato e Supercoppa per la squadra di Antonio Conte, che al termine della partita esprime tutta la propria soddisfazione in particolare per la qualità del gioco espresso dai suoi: “Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché giocare all’Olimpico contro la Lazio in questa maniera, con questa qualità di gioco, questa pulizia tecnica e questa forza fisica non è semplice. Non abbiamo fatto giocare la Lazio e quando avevamo la palla eravamo molto bravi e preparati. Penso che abbiamo fatto una partita qualitativamente di livello molto molto alto”. Non sarebbe Antonio Conte però se non cercasse la perfezione, e allora ecco che aggiunge: “Magari se avessimo fatto un gol in più nessuno avrebbe gridato allo scandalo, e questo forse ci sta mancando. Un po’ di cinismo nella fase offensiva, perché tiriamo tanto ma a volte non riusciamo a concretizzare. Sono comunque veramente contento perché guardando tutte le assenze e tutto quello che ci è capitato e che mi auguro non continui a capitare, stiamo facendo delle cose veramente importanti. Al di là della vittoria, che può arrivare anche striminzita, stanno arrivando vittorie contro squadre importanti. Bisogna continuare in questa maniera, non sarà facile perché ora giochiamo ogni tre giorni e siamo con gli uomini contati. Non ci sono tante rotazioni da fare però dovremo affrontare la situazione e speriamo di non pagarne tanto le conseguenze”.

Approfondimento Le pagelle di Lazio-Napoli 0-2