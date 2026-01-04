L’allenatore della Lazio commenta il ko contro il Napoli: “Ci abbiamo messo del nostro, commettendo troppi errori, ma abbiamo perso contro quella che in questo momento è la squadra più forte del campionato". Sulla cessione di Castellanos: “Sapevamo che poteva succedere, dovevamo arrivare pronti. Ora dipende dalla società: io ho detto che in certe zone del campo abbiamo bisogno di giocatori importanti”

“La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli in questo momento è più forte di noi”. Maurizio Sarri non cerca attenuanti dopo il ko casalingo della sua Lazio contro la squadra di Conte, che mai prima di oggi l’aveva battuto. “Ci abbiamo messo qualcosa di nostro perché abbiamo fatto un primo tempo a metà strada: la squadra non pressava nella metà campo avversaria e gli abbiamo addirittura facilitato il compito. Ma questo di fronte a una squadra che in questo momento è la più forte del campionato. La sconfitta ci sta, poi potevamo sicuramente fare meglio. Sul gol di Spinazzola ad esempio il cross è lento e il nostro difensore esterno si è lasciato scavalcare dalla palla che era di facile lettura”, l'analisi dell'allenatore biancoceleste.