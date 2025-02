Possibile Acerbi dal 1', ancora febbre per Dimarco

L'Inter prepara ad Appiano Gentile la sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì a San Siro. Dopo 3 mesi possibile chance dal 1' per Acerbi. Correa - parzialmente in gruppo - verso la convocazione. Ancora influenza per Dimarco (Carlos Augusto favorito su Zalewski). Darmian pronto a sostituire lo squalificato Dumfries, Pavard al posto di Bisseck rispetto a Firenze. Nel video le ultime news con l'inviato Andrea Paventi

