L'allenatore azzurro individua le cause del pareggio: "Dovevamo concretizzare di più le occasioni e non permettere all'Udinese di pareggiare subito". Il risultato però non scombussola le certezze di Conte: "Occasione persa per allungare sull'Inter? Assolutamente no, semmai per fare altri punti per l'Europa, il nostro obiettivo". La squadra però resta prima: "Più resti in alto e più il vento soffia forte"

" Non abbiamo concretizzato occasioni importanti e dopo il gol non dovevamo far tornare subito in partita l’Udinese. Con i cambi ho provato a dare energia nuova e ad aumentare le soluzioni offensive, non è detto che i subentranti debbano sempre aspettare l’80’ o l’85’ per entrare. Credo meritassimo qualcosa di più. Nel secondo tempo la partita è scemata, ma nel primo abbiamo creato tanto e avuto spesso il pallino del gioco". Antonio Conte ha pochi rimproveri da fare al suo Napoli nel post partita a Dazn.

"L'obiettivo è tornare in Europa, se in Champions meglio ancora"

Secondo l'allenatore, il secondo pareggio consecutivo dopo quello di Roma non è affatto un dramma: "Il risultato con l’Udinese ci sta, è una squadra fisica e con giocatori di cui sentiremo parlare, destinati ad andare in squadre forti. Loro sui palloni lunghi avevano Lucca che è dominante e siamo stati bravi a concedere poco. Occasione persa per allungare sull’Inter? No, semmai per aggiungere altri punti per blindare l’Europa. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ve lo assicuro, oggi i ragazzi sono usciti dal campo stremati, non dobbiamo confondere la realtà per rispetto ai tifosi e all’ambiente". L'obiettivo delineato a inizio stagione è chiaro: "Mi è stato chiesto di rientrare nelle coppe, che significa anche Europa o Conference League. Se poi ci riusciamo dalla porta principale, meglio ancora". Il suo Napoli però è ancora primo: "Dobbiamo sapere che più stiamo in alto e più il vento soffia forte. Gli altri non vedono l'ora di buttarti giù e ti affrontano nella maniera migliore possibile".