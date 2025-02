Introduzione

I playoff delle coppe europee deludenti per le italiane ma sono oramai sono alle spalle. All’orizzonte c’è una giornata di campionato, la 25^ che vede la prima in classifica ospite della quarta. Ma non solo: il derby d’Italia è uno spartiacque importante per gli obiettivi di Juventus e Inter. Anche in coda alla classifica la situazione è in perenne divenire con un gruppo di squadre che non possono più sbagliare. A Monza è tornato Alessandro Nesta che ha un compito decisamente arduo. Il primo impegno è contro il rigenerato Lecce



Tra squalificati, indisponibili e recuperabili c’è come sempre tanto da dire: tra ritorni in gruppo decisamente importanti a convocazioni possibili post lunghi stop. Ovviamente ci sono un paio di temi decisamente “caldi” che riguardano soluzioni e disponibilità per le squadre di alta classifica impegnate nei big match. Non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport che è già al lavoro per dare a tifosi e fantallenatori tutte le risposte sulle probabili formazioni della 25^ giornata di Serie A

INFORTUNIO DYBALA, LE ULTIME NEWS