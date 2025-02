Andrea Pinamonti, miglior marcatore del Genoa con sette marcature in questa Serie A, ha segnato il gol del definitivo 1-1 nell’ultima giornata di campionato contro il Torino e potrebbe trovare la via della rete per almeno due sfide consecutive nella competizione per la prima volta da settembre 2023 quando vestiva la maglia del Sassuolo (tre in quel caso).