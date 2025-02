L'allenatore della Lazio dopo il pari riacciuffato solo nel finale col Napoli: "Un peccato, è stata una partita di voglie e di gioco, senza dimenticarci che giocavamo contro la prima in classifica. Noi siamo questi, come per tante cose belle abbiamo anche qualche fragilità che ci dobbiamo togliere" - ha detto a DAZN

Dia firma il 2-2 nel finale, dopo una partita ricca di occasioni e di emozioni all'Olimpico. La Lazio resta al quarto posto della classifica salendo a +3 sulla Juventus (impegnata nel derby d'Italia domenica contro l'Inter): "E' un peccato, ma i ragazzi hanno fatto una partita piena - è stata l'analisi post gara a DAZN di Baroni -. Una partita fatta di passione, di voglia e di gioco, senza dimenticarci che giocavamo contro la prima in classifica. Dall'altra parte c'era una squadra forte e che sta facendo un lavoro straordinario. La valorizzazione della prestazione sta anche nell'avversario . Sicuramente abbiamo subito due reti evitabili ma noi siamo questi, nel senso che - come per tante cose belle - abbiamo anche qualche fragilità che ci dobbiamo togliere. Ai ragazzi ho fatto i miei complimenti".

"Dia aveva fatto un solo allenamento, prestazione di Isaksen straordinaria"

Sempre Baroni sulla rete di Dia: "I gol dalla panchina? Lavoro su tutti e porto avanti tutti anzi, spesso le mie attenzioni spesso sono più rivolte a chi non ha la gratificazione della partita. Dia aveva fatto un solo allenamento, la prestazione di Isaksen è stata straordinaria, è un ragazzo in crescita che va lanciato. Sono contento perché si vede la passione con cui la squadra si batte". Infine due battute sui singoli: "Noslin non è in difficoltà, aveva contro un avversario forte, lui ama di più la profondità. La nota negativa è l'infortunio di Castellanos che dobbiamo valutare. Dia? A me piacciono questi giocatori che non danno punti di riferimento".