Privo degli indisponibili Dybala e Rensch oltre allo squalificato Cristante, Ranieri cambia in tutti i reparti: davanti c'è Shomurodov con Soulé ed El Shaarawy. Dentro Gourna-Douath e il debuttante Salah-Eddine, si rivedono Hummels e Paredes. Pecchia rilancia dall'inizio Man e Bonny, conferma Bernabé in mezzo e sceglie Balogh in difesa. Parma-Roma è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

