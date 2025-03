Lautaro: "Gol al Milan in Champions un sogno"

Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Josep Martinez sono stati i protagonisti della nuova puntata di 'Team Talks', il format prodotto da Inter Media House. L'attaccante argentina ha ricordato il giorno del suo esordio da professionista, quando prese il posto di Diego Milito nel 2015 (con la maglia del Racing): "Mi ricordo quel giorno, c'era tutta la mia famiglia in tribuna. Non venivano spesso a trovarmi perché lavoravano sempre tutti, ma a quella partita erano riusciti ad esserci. Quello è il ricordo più bello di quel momento". Il capitano nerazzurro ha poi ricordato che il suo idolo d'infanzia è stato Radamel Falcao: "L'ho sempre detto. È un attaccante molto forte, mi piaceva come si muoveva e la sua maniera di giocare". Nonostante sia giunto alla settima stagione con la maglia dell'Inter, Lautaro ha parlato anche della sua continua ricerca di adattamento alla realtà italiana: "Sto ancora imparando tanto perché il calcio italiano è in continua evoluzione e cambiamento. All'inizio è stato difficile perché era tanto diverso tatticamente da quello che ho vissuto in Argentina, però ogni giorno cerco di imparare e alzare il livello". Poi sulla rete più importante della sua carriera: "Il gol della semifinale con il Milan, per quello che significava per noi e per i tifosi portare l'Inter in finale di Champions League dopo tantissimi anni. È stato un sogno". Sul prossimo Mondiale per Club: "Squadre come il River e il Boca possono fare bene, la storia lo dimostra. Sappiamo chi sono e conosciamo bene i nostri compagni, giochiamo in nazionale, quindi dobbiamo fare attenzione perchè sarà una grande sfida". Infine ha elogiato il compagno di squadra e connazionale Correa: "Il Tucu è un giocatore che, secondo me, può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, ma dà il meglio di sé quando agisce tra la linea difensiva e il centrocampo avversario. La sua qualità gli permette di effettuare delle giocate che possono davvero cambiare la partita. Parliamo, infatti, di un vero e proprio trequartista, una caratteristica che all'Inter non ha nessun altro, e grazie alla sua bravura nei passaggi, riesce sempre a servire l'assist giusto e a metterci davanti alla porta".

Correa: "Non c'è sensazione più bella di vincere trofei"

Così invece Joaquin Correa su Lautaro: "Campione, per noi è super importante, è il nostro capitano e ce lo dimostra sempre. Credo che la parola campione gli stia bene addosso". Su altri campioni con i quali ha giocato in carriera: "Ai miei inizi con Veron ho condiviso tantissimo, è stata la persona che mi ha dato quel qualcosa in più, che mi ha insegnato a vedere aldilà del calcio argentino, per me è stato molto importante". Sui momenti più belli vissuti con l'Inter: "Quando abbiamo alzato dei trofei, quella è la sensazione più bella. Al di là dei momenti personali, quando alzi i trofei insieme e vedi tutti felici non c'è sensazione più bella".

Josep Martinez: "Avere gruppo unito è molto importante"

Il portiere spagnolo Josep Martinez ha elogiato il collettivo: "Avere un gruppo unito è molto importante, alla fine tutti ci dobbiamo aiutare reciprocamente per arrivare all'obiettivo che abbiamo in comune".