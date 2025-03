San Siro, il Comune di Milano ha pubblicato il bando per la vendita dello stadio

È stato pubblicato sul sito del Comune di Milano l'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative all'area di San Siro, per verificare l’esistenza di eventuali proposte migliorative rispetto a quella di acquisto già presentata da Inter e Milan. Una proposta finalizzata alla costruzione di un nuovo stadio accanto a un Meazza rifunzionalizzato. L’Avviso, che resterà aperto fino al 30 aprile, è stato pubblicato a una settimana dalla delibera di Giunta che ha approvato le linee guida dell'iter amministrativo per la vendita dell'area ai due club milanesi. Ma anche all’indomani dell’apertura, da parte della Procura di Milano, di un fascicolo, ancora senza ipotesi di reato e senza indagati, per capire se si prefigurano danni di natura economica per le casse pubbliche in caso di cessione. Tale vendita dovrebbe concretizzarsi, nelle intenzioni di Inter e Milan, entro il 31 luglio, per anticipare il vincolo sul secondo anello, che altrimenti, entrando in vigore a ottobre 2025, bloccherebbe tutto. Contestualmente sono stati pubblicati anche la valutazione dell'Agenzia delle Entrate e il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) presentato dalle squadre.