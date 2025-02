Il mancino a giro di Conceição vale il derby d'Italia per la Juventus e l'aggancio al quarto posto della classifica. Inter ko 1-0: la squadra di Inzaghi fallisce il sorpasso in vetta e resta a -2 dal Napoli di Conte. Tante chance nel primo tempo, con l'Inter più insidiosa (un palo per Dumfries). Anche la Juve crea e poi sblocca nella ripresa. Assist decisivo per Kolo Muani

CLASSIFICA - PAGELLE