Dopo quasi un mese (29 gennaio in Champions col Benfica), Vlahovic torna titolare al posto di Kolo Muani. Sulla trequarti Conceição e Yildiz (panchina per Mbangula e Gonzalez) insieme a McKennie. I bianconeri perdono in difesa anche Renato Veiga dopo l'eliminazione ad Eindhoven: si accentra Kelly con Cambiaso che torna titolare a sinistra. In mezzo gioca ancora Koopmeiners e non Thuram