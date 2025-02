Introduzione

Porte girevoli nella difesa dell'Atalanta: se da una parte c'è da registrare il recupero di Kolasinac, dall'altra c'è da mettere "a verbale" lo stop nella rifinitura pre Champions di Hien. Per il centrale ex Verona ha riportato una lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro. Infortunio che lo terrà ai box per circa 3 settimane. Brutte notizie anche per Baroni e la sua Lazio che dovrà fare a meno di Castellanos per circa un mese. Nella prossima sfida dei bianconcelesti contro il Venezia, sarà assente anche Rovella, causa squalifica



Il centrocampista ex Monza è uno dei 6 "nuovi" fermati dal Giudice Sportivo ai quali si aggiunge Marianucci, che deve scontare la seconda giornata dopo il rosso rimediato contro il Milan. Non è una stagione particolarmente fortunata per un paio di giocatori: Vitinha, dopo essere rientrato, ha accusato un problema al flessore mentre Gudmundsson ha alzato bandiera bianca dopo 20 minuti di campo per una contusione all'osso sacro. Quanto a possibili recuperi, occhio alla fascia sinistra del Napoli. Conte spera che uno tra Olivera e Spinazzola possa esserci contro il Como