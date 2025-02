"Che rigore è? Si fa fatica ad accettare quel tipo di decisione - ha dichiarato Giampaolo in conferenza stampa -. La cosa più grave è che lo abbia ravvisato il Var. Non riesco neanche a trovare il termine per definirlo. Non si può dare un rigore così, non esiste. Non esiste nelle dinamiche del gioco del calcio. Il Var non deve richiamare l'attenzione dell'arbitro per una cosa del genere". L'allenatore del Lecce ha commentato l'episodio anche su Dazn: "Non si possono fischiare quei calci di rigore lì, è assurdo. Non si parla nemmeno di 'rigorino', questo non è nulla. E' una follia, è in dinamica, sta trovando l'equilibrio e la palla va fuori. Questo rigore è da arresto".

VIDEO. LA CONFERENZA DI GIAMPAOLO