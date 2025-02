L'allenatore della Roma analizza la vittoria della sua squadra contro il Monza: "Stiamo bene e soprattutto qui c'è uno spogliatoio sano e non lo dico solo per riempirmi la bocca. Questa gara è già dimenticata, c'è il Como che ha un allenatore, Fabregas, che diventerà tra i migliori d'Europa". Poi sul suo futuro: "Non cambio idea, pensiamo a fare bene ora che è la cosa che mi preme di più" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' un Claudio Ranieri che continua a godersi la crescita della Roma che avvicina la zona Europa dopo aver battuto per 4-0 il Monza: "I ragazzi si allenano bene, c'è uno spogliatoio sano, non mi riempio la bocca - dice - Vi spiego: c'è stato un ragazzo che mi aveva chiesto un permesso, non glielo avevo dato, sono venuti Dybala e Paredes a chiedermelo per lui, non potevo dire di no, ma questo è lo spirito del gruppo". Dunque una squadra che ha ritrovato serenità e anche una classifica consona: "Noi stiamo bene, ogni gara fa storia a se, ora arriva il Como, ci hanno battuto, stanno giocando bene, Fabregas diventerà uno dei top manager in Europa, questa gara è già dimenticata".

"Adesso anche i tifosi si fidano di questi ragazzi" Sulla crescita anche di alcuni singoli come Soulé e Shomurodov: "Dipende dalla fiducia che gli dai, io ho sempre creduto in questo ragazzo (Soulé ndr), ha talento, è il futuro della Roma, si vede in allenamento che ha qualcosa di speciale, lui doveva solo entrare piano piano in certe dinamiche, come ha fatto Baldanzi nello scorso anno. Soulé deve trovare il ritmo della Roma e lo sta trovando". La Roma attuale è molto supportata anche dal pubblico: "La cosa più importante è aver riportato i tifosi a essere orgogliosi di questi ragazzi, adesso i tifosi si fidano di questi ragazzi e li aiutano. Le difficoltà? Bisogna continuare perché ogni partita fa storia a sè. Poi ci sarà la Coppa, è un bel campionato, lo abbiamo ripreso e vedremo dove arriveremo. Io al Campdoglio? Io so fare una cosa sola e spero di farla bene fino in fondo".