L'attaccante in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca spiega di essere felice al Galatasaray e motiva il suo addio al Milan a gennaio: "Ero andato a Milano per Fonseca, che aveva dimostrato di volermi molto ma dopo pochi mesi il progetto si è trasformato e alla fine non mi sentivo più tanto a mio agio perché ero andato lì per l’allenatore”

Felice al Galatasaray, via dal Milan perché in panchina non c’era più Paulo Fonseca. Alvaro Morata si racconta in un’intervista al quotidiano spagnolo Marca e torna a parlare del suo passaggio dalla Serie A in Turchia a gennaio: “Sono molto felice, sto vivendo un’esperienza a prima vista diversa ma ho trovato un paese meraviglioso, un club incredibile e persone molto simpatiche. Sono molto felice di essere venuto al Galatasaray”. Poi il capitolo Milan e l’addio nel mercato invernale: “Sono andato al Milan per via dell’allenatore (Paulo Fonseca, ndr), che ha dimostrato di volermi tanto. Ma dopo pochi mesi il progetto è cambiato, si è trasformato in qualcos’altro e alla fine non mi sentivo più a mio agio perché ero andato lì per stare con Fonseca”. Morata, che ha anche rivelato di avere il desiderio di chiudere la carriera al Getafe, il club dove è cresciuto prima di approdare al Real Madrid, ha poi passato in rassegna tutte le squadre in cui ha giocato. E ha dato due giudizi sui due club italiani dove è stato: “Il Milan è un grande club, con persone molto unite e ricco di storia. La Juve è un ambiente familiare, un’azienda e un club fantastico con lavoratori meravigliosi”.