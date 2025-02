Il centrocampista, che aveva accusato un risentimento muscolare nel finale della partita di domenica contro il Como, si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato -come si legge sul sito del Napoli- “una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra”. Anguissa ha iniziato la riabilitazione ma non sarà a disposizione per il big match di sabato contro l’Inter: Conte potrebbe perderlo per 3/4 settimane

Un risentimento muscolare accusato nel finale della trasferta di Como , gli esami strumentali effettuati oggi e il responso che il Napoli non avrebbe voluto leggere: Frank Anguissa salta l’Inter e rischia uno stop di tre o quattro settimane . Gli accertamenti cui si è sottoposto il centrocampista hanno evidenziato -come si legge sul sito del club azzurro- una “ lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra ”. Anguissa ha già iniziato il percorso di riabilitazione ma di certo salterà la sfida contro la capolista allo stadio Maradona , in programma sabato alle 18. Ed è da capire per quante altre partite non sarà a disposizione di Antonio Conte .

Frank il presenzialista: 25 gare su 26 da titolare

Recuperato Olivera sulla sinistra per la sfida all’Inter, l’allenatore del Napoli perde così una pedina fondamentale del suo centrocampo. Nominato e da poco premiato come miglior giocatore del campionato del mese di gennaio, Anguissa finora ha giocato tutte le 26 partite in campionato: ben 25 da titolare, saltando dal primo minuto solo l’ultima, la trasferta di Como, quando Conte lo aveva fatto partire in panchina, anche perché in diffida e quindi a rischio di saltare la sfida all’Inter. Anguissa, autore quest’anno di 5 reti in campionato, la salterà comunque. Non per squalifica ma per infortunio.