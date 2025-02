Nella partita che vale una stagione Antonio Conte è di fronte a una scelta complicatissima: 3-5-2 o 4-3-3? Come schierarsi, al netto dei pesanti infortuni (Neres e Anguissa) e dei provvidenziali rientri (Spinazzola e Olivera), per complicare il piano tattico dell'Inter di Inzaghi? Dal modulo, e dall'impiego o meno del formidabile Raspadori di questo periodo, passa una grossa fetta della lotta scudetto per il Napoli