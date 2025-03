Dove vedere Udinese-Parma

La partita Udinese-Parma, valida per la 27^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 1° marzo alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Emanuele Baiocchini e Francesco Cosatti. Dalle 20.00 e dalle 22.40 da non perdere 'L'Originale' . In studio: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

I numeri di Udinese e Parma

L’Udinese è imbattuta da tre sfide contro il Parma in Serie A (2V, 1N), dopo aver subito tre ko di fila contro i gialloblù; i friulani non evitano la sconfitta per quattro sfide di fila contro gli emiliani nella competizione dal periodo tra aprile 2012 e settembre 2013. Dopo il successo nel match di andata (3-2, 16 settembre 2024), l’Udinese potrebbe battere il Parma in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la terza volta, dopo il 1996/97 e il 2005/06. Il Parma ha vinto due delle ultime tre trasferte contro l’Udinese in Serie A (1P); inoltre, i gialloblù vanno a segno sul campo dei friulani da 11 gare esterne nella competizione, con una media di 1,9 gol segnati a partita. L’Udinese ha vinto le ultime due gare in Serie A (3-0 contro l’Empoli, 1-0 contro il Lecce) e potrebbe vincere tre match di fila con annesso clean sheet nella competizione per la prima volta dall’aprile 2013, con Francesco Guidolin alla guida (una di quelle tre vittorie arrivò proprio contro il Parma). Il Parma ha vinto nell’ultima giornata (2-0 contro il Bologna), dopo una serie di quattro sconfitte di fila; i gialloblù non ottengono due successi di fila nella massima serie dal luglio 2020, sotto la guida di Roberto D'Aversa. L’Udinese ha vinto le ultime due gare casalinghe e dall’inizio della scorsa stagione non ha mai centrato tre succesi di fila in casa in Serie A; l’ultima volta risale al periodo tra agosto e settembre 2022, nella gestione Andrea Sottil.