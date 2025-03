Partita piena di colpi di scena all'Olimpico. Il primo al 44', con Da Cunha in rete sullo splendido assist di Perrone. Ranieri rivoluziona la Roma nella ripresa e ottiene il pari con Saelemaekers, che entra e segna subito con un destro deviato. Il Como resta in 10 per il rosso a Kempf (doppio giallo su Dybala) e viene sorpassato da Dovbyk, bravo a sfruttare l'assist di Rensch. Nel finale le speranze di Fabregas, in tribuna per squalifica, si infrangono sul palo di Vojvoda

