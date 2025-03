Roma e Campus Bio-Medico, inaugurate 2 nuove aree

L'iniziativa rientra nell’ambito della collaborazione triennale siglata tra la società giallorossa e il Policlinico Universitario di Trigoria, Official Medical Partner del club per le stagioni calcistiche 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027

Un nuovo percorso dedicato ai calciatori e alle calciatrici dell’AS Roma , dall’esterno del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico fino al cuore della struttura, con i colori giallo e rosso a dominare la scena, il crest e gli scatti fotografici di alcuni dei momenti più importanti della storia del Club. E ancora, il nuovo ambulatorio di medicina dello sport, sempre brandizzato AS Roma e dotato di macchinari e tecnologie di ultima generazione a beneficio dei giocatori e delle giocatrici che già si sottopongono quotidianamente a visite, idoneità ed esami, nonché di tutti i pazienti del Policlinico.

Queste nuove aree, appositamente pensate per le esigenze del team giallorosso, sono state inaugurate il 10 marzo nel corso di una cerimonia che ha visto la partecipazione dei vertici della società romanista, del giocatore della prima squadra Niccolò Pisilli – accompagnato dalla calciatrice Elena Linari e dal primavera Mattia Mannini – e dei rappresentanti della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Tra gli altri erano presenti per il policlinico il Presidente Carlo Tosti e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Paolo Sormani, mentre per l’AS Roma il Responsabile dell’Area Tecnica Florent Ghisolfi.