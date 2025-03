Il centrocampista polacco ha effettuato gli esami, dopo l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti dal suo ingresso col Monza. E' stata evidenziata una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Verrà rivalutato nelle prossime settimane: si fermerà per almeno un mese e mezzo. Rientro in campo previsto per fine aprile/inizio maggio

L'Inter perde Piotr Zielinski per almeno 45 giorni. Il centrocampista polacco - infortunatosi dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo contro il Monza lo scorso sabato - ha effettuato gli esami presso l'Istituto Humanitas di Rozzano alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. E' stata evidenziata una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Verrà rivalutato nelle prossime settimane e il suo rientro in campo è previsto per fine aprile/inizio maggio, per la parte finale della stagione nerazzurra.