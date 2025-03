Fiorentina-Juventus, Motta in conferenza stampa LIVE

Vigilia in casa bianconera verso la trasferta di Firenze, partita a rischio rinvio per maltempo. Una sfida introdotta in conferenza stampa da Thiago Motta. Fiorentina-Juventus è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

FIORENTINA-JUVE A RISCHIO RINVIO: LE NEWS