Conceiçao: "Gara non bella ma vittoria meritata"

L'allenatore del Milan analizza il successo in rimonta contro il Como: "Non era facile contro una squadra allenata molto bene, nel secondo tempo abbiamo fatto ciò che avevamo preparato per questa partita". Su Reijnders: "Gioca bene ovunque". Gimenez in difficoltà: "Sta lavorando tanto, in Italia non è facile, normale periodo di adattamento"

E' un Sergio Conceiçao globalmente soddisfatto alla fine del match vinto con il Como dopo l'ennesima rimonta della sua gestione: " Non era facile riuscire a rimontare dopo l'1-0 contro una squadra molto ben allenata . Dovevamo essere più insistenti nel fare ciò che avevamo preparato in fase di possesso e non possesso, abbiamo provato a pressare e anche quando avevamo la palla conoscevamo i punti deboli dell'avversario". Dopo il secondo gol un'esultanza rivolta anche alla tribuna: "La mia famiglia viene allo stadio ed era l'esultanza di un allenatore che ha visto la squada sbagliare un paio di gol nei primi 15-20 minuti. Abbiamo avuto un po' di difficoltà a livello difensivo e pressavamo il Como fuori tempo - spiega - Nel secondo tempo abbiamo ricominciato a fare ciò che avevamo preparat o, non è stata una partita bellissima ma penso che abbiamo meritato di vincere".

"Reijnders bene ovunque, Gimenez si sta adattando"

Quanto ai singoli, Reijnders sembra sempre l'uomo in più di questa squadra sia che giochi sulla trequarti oppure in un centrocampo a due: "Dove gioca meglio? "Dipende dalla partita, ma lui gioca bene dappertutto. E' molto intelligente e capisce le situazioni". Gimenez, invece, non sta vivendo un periodo particolarmente brillante: "Sta lavorando tanto, durante la settimana lo vedo molto focalizzato in tutte le cose che facciamo con lui e con gli altri attaccanti. Non è facile in Italia, contro squadre organizzate e difensori forti. Normale periodo di adattamento". Su Fofana: "Quando sono arrivato, mi veniva detto sempre che aveva giocato tutte le partite. Ogni giocatore che va dentro è per dare qualcosa alla squadra: bel gruppo, tutti hanno voglia di fare e questo mi rende felice. Anche Abraham è entrato molto bene, Rafa mi sembrava un po' stanco. Loftus-Cheek ha dato più peso e ci ha aiutato negli ultimi minuti".