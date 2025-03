Il sabato di Serie A si chiude con Torino-Empoli: Vanoli a centrocampo sceglie Gineitis con Ricci. Sulla trequarti ci sono Elmas, Casadei e Vlasic alle spalle di Adams. Nell'Empoli torna Ismajli al centro della difesa. In attacco panchina per Colombo, gioca Kouamé con Esposito. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD