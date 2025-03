Palladino: "Dedichiamo la vittoria a Joe Barone"

L'allenatore della Fiorentina a Sky Sport dopo la vittoria contro la Juventus: "È stata una notte magica. Siamo felici di aver regalato una gioia ai nostri tifosi, ora lo step in avanti che dobbiamo fare è ripetere questo tipo di prestazione contro tutte le squadre". E sugli obiettivi della Fiorentina: "Vogliamo portare la Fiorentina più in alto possibile"

"È stata una notte magica". Così Raffaele Palladino commenta a Sky Sport la vittoria della sua Fiorentina contro la Juventus per 3-0. "Abbiamo avuto poco tempo e avere soltanto un giorno per prepararla non è stato semplice - ha detto l'allenatore dei viola -. Siamo felici di aver regalato una gioia ai nostri tifosi, ora lo step in avanti che dobbiamo fare è ripetere questo tipo di prestazione contro tutte le squadre". Sugli obiettivi della Fiorentina: "Dobbiamo fare una lotta con noi stessi. Il nostro obiettivo è quello di portare la Fiorentina più in alto possibile. Abbiamo fatto un campionato un po' altalenante, ma stiamo crescendo sempre di più. Vedo tante cose belle. Questa sera mi è piaciuto tutto della squadra".