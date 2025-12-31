Modric: "Al Milan si gioca solo per vincere"

In un'intervista di fine anno al Corriere della Sera Luka Modric ha parlato dei suoi primi mesi al Milan e del suo impatto con il campionato italiano: "La vita ti sorprende sempre, succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid e invece....Ho sempre pensato che se avessi mai avuto un'altra squadra sarebbe stato il Milan"

E' arrivato con l'etichetta del giocatore ormai a fine carriera. Dopo pochi mesi dall'approdo in Italia Luka Modric si è invece preso il ruolo del protagonista nel Milan di Massimiliano Allegri che viaggia a ritmo scudetto. Al Corriere della Sera ha voluto raccontare questo momento della stagione e della sua carriera per certi versi inatteso anche per lui: "La vita ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece… Questo però l’ho sempre pensato: se avessi mai avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere“. La squadra di Allegri ha trovato continuità di rendimento ed è nel gruppetto di quelle che stanno lottando per i primi posti: "Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere. Scudetto? È possibile. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi". Il legame di Modric con il Milan affonda nel passato: "È vero. Ero milanista per via dell’eroe della mia infanzia: Zvonimir Boban, capitano della Croazia che sfiorò l’impresa al Mondiale di Francia del 1998. Per noi fu comunque qualcosa di incredibile. Un Paese piccolo, che usciva da una guerra devastante, si affacciava sul mondo. Tutti ci sentivamo molto orgogliosi. Non avevo ancora tredici anni, e mio papà mi regalò la tuta del Milan“. Oltre a Boban Modric indica un altro dei suoi idoli: "Boban a parte, era Francesco Totti. In serie A avevate calciatori favolosi. Li guardavo e mi dicevo: quello è il calcio che voglio giocare“.