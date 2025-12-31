Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Modric: "Al Milan si gioca solo per vincere"

al corriere

In un'intervista di fine anno al Corriere della Sera Luka Modric ha parlato dei suoi primi mesi al Milan  e del suo impatto con il campionato italiano: "La vita ti sorprende sempre, succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid e invece....Ho sempre pensato che se avessi mai avuto un'altra squadra sarebbe stato il Milan"

E' arrivato con l'etichetta del giocatore ormai a fine carriera. Dopo pochi mesi dall'approdo in Italia Luka Modric si è invece preso il ruolo del protagonista nel Milan di Massimiliano Allegri che viaggia a ritmo scudetto. Al Corriere della Sera ha voluto raccontare questo momento della stagione e della sua carriera per certi versi inatteso anche per lui: "La vita ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece… Questo però l’ho sempre pensato: se avessi mai avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere“. La squadra di Allegri ha trovato continuità di rendimento ed è nel gruppetto di quelle che stanno lottando per i primi posti: "Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere. Scudetto? È possibile. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi". Il legame di Modric con il Milan affonda nel passato: "È vero. Ero milanista per via dell’eroe della mia infanzia: Zvonimir Boban, capitano della Croazia che sfiorò l’impresa al Mondiale di Francia del 1998. Per noi fu comunque qualcosa di incredibile. Un Paese piccolo, che usciva da una guerra devastante, si affacciava sul mondo. Tutti ci sentivamo molto orgogliosi. Non avevo ancora tredici anni, e mio papà mi regalò la tuta del Milan“. Oltre a Boban Modric indica un altro dei suoi idoli: "Boban a parte, era Francesco Totti. In serie A avevate calciatori favolosi. Li guardavo e mi dicevo: quello è il calcio che voglio giocare“.

Approfondimento

Per Modric sarà il 5° Mondiale: chi ha il record?

Modric: "Allegri incredibile, Ancelotti numero uno"

Nella sua lunga carriera Modric ha avuto a che fare con tanti grandi allenatori: "Allegri ha una personalità incredibile. Somiglia un po’ ad Ancelotti: sensibile, divertente, ama fare scherzi. Ma sul campo, come tecnico, è un grandissimo. Sa di calcio come pochi. Non lo conoscevo così bene, ma sono felice che oggi sia il mio allenatore. Carlo è il numero uno. Difficile trovare parole. Per il suo modo di essere, non solo per le sue qualità in panchina. Abbiamo parlato tante volte di Milano e del Milan, quando eravamo a Madrid. Anche per lui questo posto era unico. Ricordo quando lo conobbi. Io ero solo in città. Lui mi telefonò e mi disse: «Su, vieni a cena con me». Parlammo per ore, di tutto. Di calcio, della famiglia, della vita. Di solito gli allenatori non danno confidenza ai giocatori. Lui sì“. Arrivando poi a Mourinho: “Speciale. Come tecnico e come persona. Fu lui a volermi al Real Madrid, senza Mourinho non sarei mai arrivato. Mi spiace averlo avuto una sola stagione. Tra questi era il più duro. L’ho visto fare piangere negli spogliatoi Cristiano Ronaldo, uno che in campo dà tutto, perché per una volta non aveva rincorso il terzino avversario. Mourinho è molto diretto con i giocatori, ma è onesto. Trattava Sergio Ramos e l’ultimo arrivato allo stesso modo: se doveva dirti una cosa, te la diceva"

Vedi anche

Modric: "Milan simile al Real per storia e fama"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Kean salta allenamento per motivi familiari

fiorentina

L'attaccante non ha partecipato alla seduta di allenamento di oggi al Viola Park- martedì 30...

Hojlund: "Quando Conte chiama devi solo dire sì"

napoli

L'attaccante danese del Napoli Rasmus Hojlund ha rilasciato una lunga intervista a Sports...

Leao verso il recupero, Gabbia ancora a parte

cagliari-milan

Secondo giorno consecutivo di lavoro in gruppo per Leao, dovrebbe tornare a disposizione di...

Rocchi: "Se non si crede nella buona fede lascio"

Serie A

Il designatore arbitrale, intervenendo a 'Open Var' su Dazn, ha risposto al comunicato della...

Arbitri, le designazioni per la 18^ giornata

Serie A

Ufficiali le designazioni degli arbitri per la 18^ giornata. Si parte venerdì con Abisso per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE