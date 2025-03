Introduzione

Niente nazionale per Dumfries: l'olandese (pur nella lista dei convocati) deve rinunciare alla chiamata per l'infortunio patito nel secondo tempo di Atalanta-Inter. Sono 11 i nerazzurri che voleranno in nazionale, quindici per il Milan e quattordici per la Juve. Saranno diversi gli impegni in programma: dai quarti di finale di Nations League che coinvolgono anche l'Italia (impegnata contro la Germania), alle qualificazioni per il Mondiale del 2026 da disputare in Sudamerica, Asia e Africa e con le prime partite anche in Europa. Ecco tutti i giocatori convocati in Serie A squadra per squadra

