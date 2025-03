Gimenez: "Primo mese al Milan complicato"

Dal ritiro della nazionale messicana, l'attaccante del Milan ha parlato di questo primissimo scorcio di avventura in rossonero: "Sto vivendo un sogno, il Milan è un club gigantesco". Sull'adattamento: "Il primo mese non è stato facile ma ora mi sto inserendo". Sulle difficoltà della squadra: "Non viviamo un gran momento ma tutti mi hanno accolto benissimo"

Dopo un periodo intenso come nuovo giocatore del Milan e un paio di mesi cercando di adattarsi al calcio italiano e alla sua nuova squadra, Santiago Gimenez è pronto a dar manforte alla sua nazionale, il Messico. E proprio dal ritiro della 'Tricolor', l'attaccante ha parlato di questo suo primo scorcio di esperienza al Milan: "Quando sono arrivato al Milan ho capito la grandezza del club, ma già lo percepivo da fuori. Da dentro lo senti il doppio, è gigantesco", dice ad Azteca TV Deportes. El Bebote ha parlato anche del momento che stanno attraversando i rossoneri: "Non viviamo un gran momento, ma mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sto vivendo un sogno, voglio essere un esempio per far capire che con Dio tutto è possibile. Vivo il presente e mi godo ogni secondo".



Tra le difficoltà della squadra di Conceiçao e il cambiamento repentino, le primissime settimane sono state tutt'altro che semplici: "Come tutti i cambiamenti, il primo mese è stato un pochino complicato, ci sono cose nuove, strade nuove, è tutto nuovo, anche la lingua chiaramente. A poco a poco mi sto inserendo. Mia moglie mi ha aiutato tantissimo e mi ha lasciato concentrarmi soprattutto sul calcio“.