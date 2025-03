Zanetti: "Vi racconto il mio Verona, giovane e pieno di talento"

Nonostante le cessioni delle ultime sessioni di mercato, l'Hellas sta tenendo un ottimo passo sulla zona salvezza, distante addirittura sette punti. Gran parte del merito va anche a Paolo Zanetti, il nuovo allenatore dei gialloblù, che motivato dai tifosi e dalla città sta lavorando per costruire un progetto solido anche nei prossimi anni. L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport