Gasperini: "Futuro a Roma? C'è Ranieri che è un grande allenatore"

"Futuro alla Roma? C'è Ranieri che è un grande allenatore". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, a margine della cerimonia di consegna della XIV Edizione del Premio Nazionale "Enzo Bearzot", ha risposto ai giornalisti presenti che gli hanno chiesto di un suo possibile trasferimento sulla panchina giallorossa nella prossima stagione. "Così come l'Italia, a chi non piacerebbe allenare la Roma? Parliamo di una piazza straordinaria con un pubblico straordinario. Lo ritengo un orgoglio essere accostato ai giallorossi, ma preferisco navigare a vista e concentrarmi sull'Atalanta. Noi allenatori viviamo di presente e ora ci sono ancora 9 partite. È una situazione che vivo da 9 anni, non è molto frequente nel calcio stare per tanto tempo nello stesso ambiente. Finora è stato un pezzo di vita meraviglioso", ha proseguito Gasp. Poi sul premio ricevuto e sull'Italia: "Sono felicissimo, è un premio molto prestigioso. Certo che ho visto la Nazionale, come tutti. Se la allenerei? A tutti piacerebbe, è la massima espressione per un allenatore. Se guardiamo il secondo tempo contro la Germania e da lì si parte, è stata una prestazione straordinaria".