Ademola Lookman ha preso parte a sei gol in quattro sfide contro la Fiorentina in Serie A (quattro reti e due assist), segnando in ciascuna di queste quattro partite, contro nessuna squadra è stato coinvolto in più reti nel torneo (a quota sei anche l’Empoli, 5G+1A); solo Alexandre Pato (tra il 2008 e il 2011) ha segnato in tutte le sue prime cinque sfide contro i viola in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria