Dove vedere Napoli-Milan

I numeri di Napoli e Milan

Perfetto equilibrio nelle ultime 12 sfide in Serie A tra Napoli e Milan con quattro successi per parte e quattro pareggi, dopo che gli azzurri erano rimasti imbattutti in tutti i precedenti otto match contro i rossoneri in campionato, vincendone sei.

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N) e non ha mai collezionato sette trasferte di fila senza sconfitte contro gli azzurri nella propria storia. Il Napoli (61) si presenta alla sfida contro il Milan (47) con 14 punti di vantaggio sui rossoneri: solo in tre dei 153 precedenti tra le due formazioni nella storia della massima serie, gli azzurri hanno affrontato i rossoneri con un vantaggio in classifica più elevato (+15 l’8 febbraio 2014, +25 il 15 aprile 2018 e +23 il 2 aprile 2023). Solo contro la Roma (nove), il Napoli ha perso più partite che contro il Milan (otto, come contro l’Inter) al rientro da una pausa per le Nazionali. In generale, azzurri e rossoneri si sono incontrati 18 volte in questo tipo di match, con un bilancio di cinque successi dei partenopei, cinque pareggi e, appunto, otto vittorie del Milan. Da inizio febbraio, il Napoli è rimasto senza successi in sei delle sette partite giocate in Serie A (5N, 1P): un match senza vittorie in più di tutti quelli collezionati nelle prime 22 gare di questo campionato (2N, 3P). Inoltre, con soli otto punti conquistati dall’inizio delle 23ª giornata, nel periodo gli azzurri sono la 13^ forza del campionato. Il Milan ha collezionato 47 punti in 29 giornate di questo campionato: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004/05, solo una formazione è riuscita a chiudere il torneo nelle prime quattro posizioni dopo aver ottenuto al massimo 47 punti in classifica a nove gare dal termine del campionato, la Sampdoria 2009/10 (quarta). Milan e Napoli sono due delle quattro squadre che hanno conquistato più punti in questa Serie A dopo essere andate sotto nel punteggio: 15 i rossoneri (al pari dell’Atalanta) e 14 gli azzurri; al primo posto il Bologna con 16. Dal suo esordio in un club di Serie A nel 2019/20, Romelu Lukaku ha preso parte a otto gol in 818 minuti giocati contro il Milan tra tutte le competizioni (una rete o assist ogni 102’): solo Lautaro Martínez (10) è stato coinvolto in più reti contro i rossoneri nel periodo tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei, ma con 621 minuti a disposizione in più rispetto al belga (una partecipazione attiva ogni 144’).