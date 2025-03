Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

Grande curiosità per vedere in campo la prima Juventus di Igor Tudor. La difesa sarà a tre con due trequartisti che affiancheranno la prima punta che sarà Vlahovic. Le scelte in difesa dovrebbero premiare Kalulu, Gatti e Kelly con Veiga in alternativa al primo. Nico Gonzalez-Weah altro ballottaggio sulla fascia destra. Nel Genoa Vieira conferma Pinamonti come unica punta con Zanoli e l'ex Miretti in appoggio e Malinovskyi alle sue spalle