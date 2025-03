Le probabili formazioni di Lecce-Roma

La prima Roma senza Dybala potrebbe vedere fra i titolari Pellegrini e Soulè alle spalle di Dovbyk. Possibili i rilanci di Hummels in difesa e di Konè e Saelemaekers a centrocampo. Nel Lecce Giampaolo ritrova in gruppo Gaspar ma non dovrebbe farlo partire titolare. Tete Morente e Pierotti favoriti su Banda e Karlsson per affiancare Kristovic nel tridente d'attacco