Senza Dybala (out per tutto il resto della stagione), Ranieri punta su Soulé e Pellegrini alle spalle di Dovbyk. Titolari anche Koné a centrocampo e Hummels in difesa. Per Giampaolo Pierotti, Helgason e Karlsson dietro a Krstovic. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD

JUVE-GENOA LIVE