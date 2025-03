L'allenatore dell'Atalanta fatalista dopo la sconfitta di Firenze: "Lo scudetto era un sogno, secondo me già finito dopo la partita con l'Inter". Guai però a distrarsi: "Si deve sempre guardare avanti e mai indietro, ci dobbiamo preparare al meglio per i prossimi scontri diretti in casa". Sul suo futuro: "Sono stato già chiaro, ma non c'entra con la flessione della squadra" FIORENTINA-UDINESE 1-0: GOL E HIGHLIGHTS

"Il sogno scudetto era finito già dopo la partita con l'Inter". Chiaro e diretto Gian Piero Gasperini in conferenza dopo la sconfitta di Firenze, che rischia di spedire la sua squadra a -9 dalla vetta e di farla risucchiare dalle inseguitrici per la lotta Champions. "I discorsi sul mio futuro stanno influendo? Non penso proprio, io sono stato molto chiaro per quel che mi succederà".

"Essere al terzo posto è un grande stimolo" L'allontanamento dal primo posto non deve però ridimensionare la squadra. Gasperini su questo è molto chiaro: "Bisogna guardare avanti e mai indietro, abbiamo 8 partite da giocare, di cui 5 in casa. Siamo molto competitivi e davanti a tante buone squadre, ma dobbiamo cambiare marcia". I prossimi incontri saranno cruciali: "Ci sono due scontri diretti in casa molto importanti, essere al terzo posto è un onore per la nostra realtà", ha aggiunto a Dazn.