La risposta più positiva è stata quella data dal pubblico dello Stadium alla prima di Tudor, che non ha fatto pesare ai giocatori le difficoltà dell'ultimo periodo. In campo invece ha brillato la stessa di Yildiz: a prescindere dal ruolo il turco dovrà essere, per qualità e gioventù, il cardine per finire bene questo campionato e mettere le basi per il futuro