La Lazio non sa più vincere. E la Champions si allontana...

Contro il Torino un altro (mezzo) passo falso: sono solo due i successi nelle ultime nove partite, troppo pochi per puntare a un piazzamento Champions. La Lazio è scivolata al settimo posto e anche Baroni adesso comincia a essere messo sotto esame. Serve recuperare Castellanos: l'argentino si è rivelato troppo importante per l'equilibrio della squadra, ritrovarlo è un obbligo per l'ultima parte di stagione