Al Bluenergy Stadium 1^ comunità energetica calcio

Udinese e Bluenergy Group hanno annunciato il completamento dei lavori di realizzazione del parco fotovoltaico da 1,1MWH/anno sullo Stadium. L’energia condivisa poi diventerà solidarietà: l’incentivo della CER finanzierà un centro per i disturbi alimentari

2409 pannelli solari di ultima generazione distribuiti su 4.615 metri quadrati di superficie, che generano circa 11 MWH/anno di energia rinnovabile rendendo possibile un risparmio di 450 tonnellate di CO 2 all’anno. Udinese e Bluenergy Group hanno annunciato il completamento dei lavori che hanno permesso la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del Bluenergy Stadium e la nascita di "Energia in campo", la prima comunità energetica del calcio.

Fin dalla sua concezione, il parco fotovoltaico del Bluenergy Stadium è stato pensato non solo come un’infrastruttura sostenibile, ma come un progetto capace di creare un legame concreto tra energia rinnovabile e territorio. Per questo, accanto ai lavori di realizzazione, è stato avviato un percorso tecnico e burocratico che ha portato alla nascita di “Energia in Campo”, la prima comunità energetica del calcio in Italia. Questo innovativo modello di produzione e condivisione di energia rinnovabile segna un ulteriore passo avanti nell’impegno congiunto di Bluenergy Group e Udinese Calcio per una gestione sempre più sostenibile dello stadio, generando benefici concreti per l’ambiente e per la comunità locale.

Chi coinvolge "Energia in Campo" La prima Comunità energetica del calcio coinvolgerà realtà imprenditoriali locali e i tifosi dell’Udinese che sceglieranno di abbracciare l’obiettivo principale della Cer: utilizzare energia da fonti rinnovabili e contribuire concretamente al benessere del territorio. Il processo di selezione delle aziende interessate ad aderire è già in corso, mentre il lancio ufficiale rappresenta un momento chiave per avviare il reclutamento dei soci appartenenti alla tifoseria di Udinese Calcio. Il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) riconosce un incentivo per l’energia prodotta dall’impianto appartenente alla Cer e contestualmente consumata dalla comunità. Più il consumo è contestuale al momento della produzione, più aumenta la maturazione dell’incentivo. Nel caso specifico del parco fotovoltaico del Bluenergy Stadium, la struttura sportiva assorbirà circa il 60% dell’energia generata dall’impianto, mentre il restante 40% sarà messo a disposizione della comunità energetica. Per valorizzare ulteriormente il supporto al territorio, Bluenergy Group e Udinese Calcio hanno scelto di devolvere l’incentivo a un progetto benefico, dando concretezza al concetto di sostenibilità nella sua forma più ampia.