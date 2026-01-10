Offerte Sky
Atalanta-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita Atalanta-Torino della 20^ giornata di Serie A, si gioca sabato 10 gennaio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Atalanta-Torino in tv

La partita Atalanta-Torino, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 10 gennaio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi. Inviati Massimiliano Nebuloni e Paolo Aghemo. Dalle 14 e dalle 18 appuntamento con La Casa dello Sport, con Sara Benci, Angelo Carotenuto, Maurizio Compagnoni e Federico Zancan. Dalle 20 e dalle 22.40 spazio a Saturday Night con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Stefano Borghi.

I numeri di Atalanta e Torino

Grande equilibrio nelle ultime cinque sfide tra Atalanta e Torino in Serie A con due vittorie per parte e un pareggio, dopo che la Dea era rimasta imbattuta nelle sette precedenti gare contro i granata in campionato (5V, 2N). L'Atalanta è rimasta imbattuta in otto degli ultimi nove match casalinghi contro il Torino in campionato (4V, 4N), l'unico successo dei granata in casa della Dea nel periodo risale al 1° settembre 2019 (3-2 con Mazzarri allenatore). L'Atalanta ha vinto in quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), incluse le ultime due senza subire alcun gol: la squadra bergamasca non ottiene tre successi di fila in Serie A da maggio 2025 e non vince tre gare consecutive senza subire gol da luglio 2020. Da quando è arrivato Raffaele Palladino, l'Atalanta ha vinto in tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (1P), tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 gare interne giocate nella competizione tra le gestioni Gasperini e Juric (9N, 5P). Nelle ultime otto giornate di campionato, il Torino ha perso per ben cinque volte (3V), subendo in ogni ko almeno due gol; nel periodo considerato la squadra granata è - al pari del Pisa - la formazione con più sconfitte nella competizione (cinque appunto). Il Torino ha vinto le ultime due trasferte di campionato senza subire alcun gol (contro Sassuolo ed Hellas Verona): i granata non ottengono tre successi di fila fuori casa in Serie A da una serie di quattro con Juric in panchina tra aprile e maggio 2023. Il Torino ha subito ben 30 gol in queste prime 19 giornate di campionato: da quando è tornato nel massimo campionato nel 2012/13, solamente una volta in Serie A ha chiuso un girone d'andata nel massimo torneo con più reti subite, 37 nel 2020/21.

