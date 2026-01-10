C'è qualcosa che si può fare per dare una mano agli arbitri?

"Credo che abbiamo una buona squadra arbitrale, ricordandoci che non è facile arbitrare il calcio di oggi, è molto veloce. Il Var ha aiutato molto, poi trovare l'equilibrio interno è difficile, perché vai a esaminare cose soggettive, dove ognuno ha idee diverse. È il solito discorso: prima decideva l'arbitro e si discuteva sulle sue decisioni, ora il problema è lo stesso, ma spostato in una sala di Lissone. Sicuramente, ripeto, il Var aiuta, perché tanti episodi li ha risolti, ma sulle cose soggettive più di tanto non si può fare. Sono soggettive per definizione: 2+2 fa 4 ed è matematica, se in italiano fai un tema può piacere o non piacere…"