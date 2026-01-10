Dove vedere Roma-Sassuolo

La partita Roma-Sassuolo, valida per la 20^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 10 gennaio alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Roma e Sassuolo

La Roma è una delle due avversarie, al pari del Napoli, contro cui il Sassuolo ha vinto meno match in Serie A (solo due successi neroverdi in 23 sfide contro entrambe), tra le squadre affrontate almeno 10 volte - completano 12 successi giallorossi e nove pareggi. La Roma ha vinto le ultime tre sfide contro il Sassuolo in campionato (le due più recenti senza subire gol) e potrebbe ottenere quattro successi consecutivi contro i neroverdi per la prima volta in Serie A. La Roma è rimasta imbattuta in 10 delle 11 sfide casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (5V, 5N), l'unica vittoria in trasferta dei neroverdi contro i giallorossi nel torneo risale al 12 marzo 2023 per 4-3 (due gol e un assist per Armand Laurienté in quel match). La Roma ha alternato una sconfitta e una vittoria in ciascuna delle ultime sei partite di Serie A e, dopo il successo contro il Lecce nell'ultimo turno, potrebbe tornare a vincere due match consecutivi nel torneo per la prima volta da novembre (contro Udinese e Cremonese in quel caso). La Roma ha vinto 13 delle ultime 14 partite contro squadre neopromosse in Serie A (1P), ottenendo il successo in tutte le ultime sette - l'unica sconfitta dei giallorossi contro queste formazioni nel periodo è arrivata il 15 dicembre 2024 contro il Como (0-2). La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe tra tutte le competizioni (1P), dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque partite interne (1V). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette trasferte di campionato (3V, 3N), perdendo solo contro il Como nel periodo lo scorso 28 novembre e pareggiando le due più recenti.