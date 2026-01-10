Luis Henrique è diverso rispetto a Dumfries? È importante che come braccetto ci sia un Bisseck che avanza di più e non Akanji?

"Ma Bisseck avanza poco. Aggiunge qualcosa nella mobilità. Luis Henrique è migliorato molto dal punto di vista tattico, ci dà una grossa mano. Sono felice per lui. Molti giocatori dicono che non leggono e non sentono nulla, invece lo fanno. Qualche critica gli è arrivata, forse anche io ho fatto un errore di comunicazione dicendo che non era pronto, ma con umiltà e lavoro è cresciuto. Siamo contenti di vederlo in campo col suo sorriso e la sua eleganza, poi sappiamo che deve tirar fuori qualcosa di più a livello caratteriale, ma indossare la maglia dell'Inter non è semplice, ricordiamocelo".