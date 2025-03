Durante il suo podcast 'Alleine ist schwer', il difensore della Roma è tornato sull'espulsione rimediata a Bilbao: "Temo che sia stato l'errore più grande della mia carriera. Sai che i tuoi compagni devono correre di più solo per colpa tua e stai a guardare sperando che loro possano farcela". Ma sulla decisione dell'arbitro: "Non era da rosso: se avesse dato un giallo, il VAR non lo avrebbe cambiato"

L'espulsione rimediata contro l'Athletic Bilbao, che ha costretto la Roma (poi eliminata) a giocare in 10 uomini per 80' contro i baschi, ha lasciato il segno in Mats Hummles, come ha spiegato nel suo podcast 'Alleine ist schwer': "Ho fatto un esame di coscienza. Temo che possa essere stato il più grande errore della mia carriera - dice - È stato davvero terribile stare negli spogliatoi e sperare per tutta la partita di farcela".