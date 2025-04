Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte in un momento fondamentale per la lotta scudetto. Lunedì sera contro l'Empoli, oltre agli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, non ci sarà neanche il difensore Alessandro Buongiorno a causa di una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Starà fuori due settimane: salterà la trasferta di sabato prossimo contro il Monza. Il difensore aveva già saltato la sfida di lunedì scorso contro il Bologna. La società con un comunicato ufficiale ha già dichiarato che il calciatore ha iniziato la riabilitazione.

Il comunicato del Napoli

Il Napoli ha pubblicato il bollettino ufficiale sullo stato stato di salute del difensore: "Alessandro Buongiorno si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".