Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

Anticipo serale per Juventus e Lecce, che sabato alle 20:45 scenderanno in campo all'Allianz Stadium (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Koopmeiners va verso una maglia da titolare, in dubbio Thuram. Se non gioca il francese McKennie al centro e Weah a sinistra. Giampaolo è intenzionato a riproporre la squadra che ha pareggiato con il Venezia

SERIE A, TUTTI GLI INDISPONIBILI PER LA 32^ GIORNATA